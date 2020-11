Genoa-Roma e la maledizione dei rigori

Dal 3-1 alla 27esima giornata del 1929-1930, all’1-3 del 20esimo turno del 2019-2020. Nel mezzo altre 52 sfide fra Serie A e cadetteria col fattore casa comunque a farla da padrone.

Possiamo presentarli così i precedenti Genoa-Roma di campionato.

Se negli ultimi anni la sfida era stata terreno di conquista per l’ex El Shaarawy (a segno nel 2015-2016, 2017-2018 e 2018-2019), la passata stagione i giallorossi sopperirono all’assenza dell’attaccante volato in Cina allo Shanghai Shenhua con le marcature di Under e Dzeko cui si aggiunse l’autogol di Biraschi.

Un successo che ha portato la striscia positiva dei capitolini contro il Vecchio Balordo a quota 6 gare in trasferta (4 vittorie più 2 pareggi), 12 in totale (9 successi più 3 segni X).

Dando uno sguardo agli ultimi 5 testa a testa sul prato del Ferraris colpisce un altro dato. L’ultimo rigore a favore dei padroni di casa, 2018-2019, fu fallito da Sanabria. Ugualmente il più recente penalty a favore degli ospiti, 2014-2015, non fu trasformato in gol da Ljajic. Insomma, una sorta di maledizione.

Il Genoa dopo il pareggio nel derby in casa del Doria è andato KO nel recupero contro il Torino. Unica, magra consolazione la seconda rete di fila di Gianluca Scamacca, attaccante cresciuto nel settore giovanile giallorosso.

La Roma è reduce dal 2-0 sulla Fiorentina. Prima c’era stato il 3-3 in casa della capolista Milan. Da sottolineare come l’unica sconfitta sia arrivata con un provvedimento del Giudice Sportivo dopo lo 0-0 a Verona contro l’Hellas.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

54 incontri disputati

26 vittorie Genoa

17 pareggi

11 vittorie Roma

79 gol fatti Genoa

57 gol fatti Roma

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Roma 3-1, 27° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Roma 1-3, 20° giornata 2019/2020