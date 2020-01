Hellas Verona-Genoa, c'è un risultato che manca da 13.175 giorni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il bilancio complessivo dice Hellas Verona. La storia recente strizza l’occhio al Genoa.

Perché i 29 precedenti, Serie A più cadetteria, fra gialloblù e rossoblù vedono sì in vantaggio i padroni di casa per successi, 12-3, e gol marcati, 39-22 (mentre i pareggi ammontano a 14). Ma i liguri hanno raccolto 5 punti negli ultimi tre scontri diretti, grazie alla vittoria del 2017-2018 e ai 2 pareggi che l’avevano anticipata.

Se poi ampliano il nostro sguardo anche ai Genoa-Verona, ecco troviamo un Grifone in serie positiva da 6 incroci: 4 vittorie (di cui 3 ottenute fra le mura di casa) e 2 pareggi (entrambi sul prato del Bentegodi).

Quello di domenica pomeriggio sarà il 25esimo match fra i due club in Serie A. Una storia iniziata nel 1957-1958.

Concludiamo ricordando le ultime volte…

Gli scaligeri non vincono dal 3-0 alla 31esima giornata del 2013-2014: Donadel ad aprire le danze e prima della doppietta di Toni. I genoani hanno conquistato l’intera posta in palio dal 15esimo turno del 2017-2018, 1-0 targato Pandev. Mentre la sfida senza vinti né vincitori tarda dall’1-1 alla 21esima giornata 2015-2016, fecero tutto i padroni di casa: Coppola autogol, Pazzini per il pareggio.

A proposito di pareggio… quello a reti inviolate manca dal 18 dicembre 1983, al calcio d’inizio della prossima sfida saranno trascorsi 13.175 giorni.

CONFRONTI DIRETTI A VERONA (SERIE A E SERIE B)

29 incontri disputati

12 vittorie Hellas Verona

14 pareggi

3 vittorie Genoa

39 gol fatti Hellas Verona

22 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A VERONA (SERIE A)

Hellas Verona-Genoa1-3, 30° giornata 1957/1958

ULTIMA SFIDA A VERONA (SERIE A)

Hellas Verona-Genoa 0-1, 15° giornata 2017/2018