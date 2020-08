Il Bologna prova ad evitare l'ultimo posto nei clean sheet. Longo col Toro...

vedi letture

Il Bologna deve riscattare la pesante sconfitta di Firenze e ha ancora la possibilità di chiudere al decimo posto che equivarrebbe alla parte sinistra della classifica. Annata veramente povera di soddisfazioni per il Torino che si è salvato ma che era partito con ben altri programmi. Il passaggio di consegne tra Mazzarri a Longo in panchina non è stato certo positivo. Lo score recita 3 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte, la media, molto bassa, è esattamente di un punto a partita.

A Bologna la tradizione parla nettamente a favore dei rossoblu. Il risultato ritardatario, anche se in maniera relativa, è la vittoria granata che non si verifica dal 16 aprile 2016 quando Belotti realizzò al 93' il rigore dell'1-0 finale.

Il Bologna dovrebbe cercare di non prendere gol in questa partita per evitare di essere ultima da sola nella classifica dei 'clean sheet' (partite chiuse senza subire reti). Questo è un fatto che si è verificato due volte in questo campionato. Lecce e Spal sono a quota tre sopra agli emiliani.

TUTTI I PRECEDENTI A BOLOGNA (SERIE A E B)

33 vittorie Bologna

17 pareggi

12 vittorie Torino

103 gol fatti Bologna

60 gol fatti Torino

LA PRIMA SFIDA A BOLOGNA

1929/1930 Serie A Bologna vs Torino 0-1

L'ULTIMA SFIDA A BOLOGNA

2018/2019 Serie A Bologna vs Torino 2-2