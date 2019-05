Il Cagliari, Ranieri e quella prima volta con la Campania Puteolana

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La prima volta fu in occasione della stagione 1987-1988, in Serie C, quando alla guida della Campania Puteolana i suoi ragazzi si imposero col punteggio di 1-0 in occasione della terza giornata di campionato.

In seguito ecco altri 18 scontri diretti, tutti in Serie A, guidando il Napoli (in 2 occasioni), la Fiorentina (6), il Parma (1), la Juventus (4), la Roma (4) e, per ultima, l’Inter (1).

Da questi 19 testa a testa fra Claudio Ranieri e il Cagliari emerge un bilancio che strizza l’occhio al testaccino. Sono ben 11 le affermazioni del mister oggi nuovamente in giallorosso, contro le 4 del club isolano.

Da sottolineare che l’ultima vittoria dei rossoblù contro mister Ranieri risale al 2010-2011, un 5-1 rifilato proprio alla Roma.

Allenatore che, è bene non scordarlo, rappresenta un ex di prestigio, avendo occupato la panchina del Casteddu per tre stagioni con la conquista di due promozioni consecutive, dalla C alla A. Questo il suo curriculum a Cagliari: 106 panchine di campionato, 39 vittorie, 43 segni X, 24 sconfitte, per un totale di 82 gare positive.

TUTTI I PRECEDENTI FRA RANIERI E IL CAGLIARI IN CAMPIONATO

11 vittorie Ranieri

4 pareggi

4 vittorie Cagliari

32 gol fatti squadre di Ranieri

24 gol fatti Cagliari