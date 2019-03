© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Uno scontro diretto per entrare in zona Europa League. Sampdoria e Atalanta si giocano molto questo pomeriggio in questo senso. I bergamaschi hanno vinto solamente cinque volte su 49 partite disputate in casa della Samp. Ultimo successo nerazzurro l'1-2 ottenuto il 4 novembre 2012. Dopo quella sconfitta i blucerchiati hanno vinto quattro delle cinque partite interne disputate. Pochi i gol realizzati dall'Atalanta a Marassi: sono 33, quindi ampiamente sotto al gol di media. Riuscirà il miglior attacco esterno del campionato ad invertire questa tendenza?

Con otto rigori a favore, la Sampdoria è la squadra di Serie A che è andata più volte sul dischetto in questa stagione. Notevoli però anche i sei avuti contro: solo l'Udinese ha fatto peggio con sette.

TUTTI I PRECEDENTI A GENOVA (SERIE A E B)

29 vittorie Sampdoria

15 pareggi

5 vittorie Atalanta

77 gol fatti Sampdoria

33 gol fatti Atalanta

LA PRIMA SFIDA A GENOVA

1946/1947 Serie A Sampdoria vs Atalanta 1-1

L'ULTIMA SFIDA A GENOVA

2017/2018 Serie A Sampdoria vs Atalanta 3-1