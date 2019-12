© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Bilancio equilibratissimo in questo avvio di campionato per il Bologna nelle partite interne giocate: due vittorie, due pareggi e due sconfitte. Già 7 gare in trasferta per il Milan (oggi sarà l'ottava) e ancora nessun pareggio per i rossoneri. tre vittorie e quattro sconfitte, questo il bilancio parziale della squadra ora allenata da Pioli.

Sono ormai diversi anni e diverse partite che il Bologna non riesce a superare il Milan tra le mura amiche. L'ultima vittoria dei felsinei è del 10 marzo 2002: 2-0 con gol di Fresi e Cruz. Dopo quel successo 4 pareggi e ben 9 vittorie del Milan con soli otto gol realizzati dai rossoblu.

Bologna che ha già mandato a segno 10 marcatori diversi in questo campionato, uno solo sotto Cagliari, Inter e Roma che sono a 11. E a proposito di gol fatti, entrambe le squadre potrebbero superare stasera quota 100 reti segnate al diretto avversario.

TUTTI I PRECEDENTI A BOLOGNA (SERIE A E B)

25 vittorie Bologna

21 pareggi

26 vittorie Milan

98 gol fatti Bologna

96 gol fatti Milan

LA PRIMA SFIDA A BOLOGNA

1929/1930 Serie A Bologna vs Milan 1-1



L'ULTIMA SFIDA A BOLOGNA

2018/2019 Serie A Bologna vs Milan 0-0