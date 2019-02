In due contano 372 panchine ma 1 solo incrocio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Assieme, fra Serie A, cadetteria, ex Lega Pro (eventuali play-off compresi) contano un totale di 372 panchine: 156 le porta in dote Roberto D’Aversa, 216 Leonardo Semplici.

Eppure fra i due mister rintracciamo 1 solo precedente in campionato: Spal-Parma 1-0 all’andata.

Parma-Spal rappresenterà quindi non solo il secondo testa a testa fra i due, ma per il tecnico gialloblù anche l’occasione per pareggiare i conti col collega.

TUTTI I PRECEDENTI FRA D’AVERSA E SEMPLICI IN CAMPIONATO

0 vittorie D’Aversa

0 pareggi

1 vittoria Semplici

0 gol fatti squadra di D’Aversa

1 gol fatto squadra di Semplici