In Frosinone-Atalanta ha segnato solo Tiribocchi. Ciociari e la quota zero in casa...

© foto di Alberto Mariani

Due sole volte Frosinone ed Atalanta si sono affrontate in terra ciociara. Fino a questo momento possiamo dire che manca la vittoria dei padroni di casa. Oltre a questo possiamo aggiungere che si è realizzato un solo gol e lo ha messo a segno Tiribocchi, nella vittoria conseguita dai bergamaschi (1-0) il 31 gennaio 2011, gara valida per la Serie B.

Il Frosinone è l'unica squadra in A a non aver mai vinto in questo campionato tra le mura amiche ed è riuscito a totalizzare la miseria di 5 punti al Benito Stirpe. Attenzione al collettivo dell'Atalanta, perché la compagine nerazzurra è quella che è riuscita a mandare a segno il maggior numero diverso di giocatori (13) subito dopo la Roma che è già a quota 16.

TUTTI I PRECEDENTI A FROSINONE (SERIE A E B)

0 vittorie Frosinone

1 pareggio

1 vittoria Atalanta

0 gol fatti Frosinone

1 gol fatto Atalanta

LA PRIMA SFIDA A FROSINONE

2010/2011 Serie B Atalanta vs Frosinone 0-1

L'ULTIMA SFIDA A FROSINONE

2015/2016 Serie A Atalanta vs Frosinone 0-0