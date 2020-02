In Genoa-Cagliari mai uno 0-0

© foto di Federico De Luca

Al bando il pareggio ad occhiali!

Perché dai 30 precedenti Genoa-Cagliari di campionato, 20 in Serie A più 10 in cadetteria, mai c’è scappato lo 0-0.

Il Grifone ha sempre segnato tranne che nello 0-1 del 2010-2011. Il Casteddu è rimasto con le polveri bagnate solo nel 3-0 del 1982-1983 e nei 2-0 del 2007-2008, 2012-2013 e, infine, 2014-2015.

Non bastasse tutto ciò… entrambe le retroguardie rossoblù hanno totalizzato solo 3 clean sheet nel torneo 2019-2020.

Scritto ciò, il Cagliari non vince al Ferraris del 2013-2014. Allora terminò col punteggio di 1-2 e le reti di De Maio, Sau e Ibardo. Successivamente ecco 3 successi per il Genoa, 2-0 nel 2014-2015, 3-1 nel 2016-2017, 2-1 nel 2017-2018, oltre al segno X con un gol per parte, 1-1, della passata stagione.

Scartabellando gli almanacchi con i precedenti fra le due squadre scopriamo che mai un Genoa-Cagliari era stato disputato in occasione di una 23esima giornata.

Non solo.

Se lo 0-0 non è mai comparso al novantesimo, beh al 45’ sembra diventato una moda. Soprattutto negli ultimi anni. Perché in occasione degli ultimi 5 incroci rintracciamo solo 3 reti prima dell’intervallo per il tè. L’1-1 del 2013-2014 con i già citati gol di De Maio e Sau. Lo 0-1 di qualche mese fa con il centro di Pavoletti.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

30 incontri disputati

15 vittorie Genoa

10 pareggi

5 vittorie Cagliari

57 gol fatti Genoa

36 gol fatti Cagliari

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Cagliari 1-1, 15° giornata 1964/1965

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Cagliari 1-1, 37° giornata 2018/2019