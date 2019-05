Inter-Juve alla 34^… è l’anno del triplete!

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sarà la seconda volta di un Inter-Juve alla 34esima giornata di Serie A. E il precedente dovrebbe essere particolarmente gradito ai tifosi nerazzurri.

Stagione 2009-2010, quella del triplete targato Mourinho, il 16 aprile Maicon ed Eto’o firmano il 2-0 con cui il Biscione liquida al Meazza la Vecchia Signora.

Da allora sembra passata un’eternità ma, nonostante gli otto anni a tinte bianconere, i tifosi interisti ancora rivendicano il primato del super tris in un’unica stagione: scudetto, coppa nazionale, Champions.

La passata stagione la Juventus d’Allegri, reduce dal KO casalingo col Napoli, acciuffò una vittoria che si rivelò fondamentale per il settimo scudetto di fila. Stavolta il derby d’Italia arriverà a giochi ormai chiusi, almeno per quanto riguarda la corsa al tricolore.

Ma ci sono altri traguardi per cui valgono i tre puti in palio nel derby d’Italia numero 172.

La Beneamata è terza, ma per centrare l’obiettivo di un biglietto alla prossima Champions, non deve farsi rosicchiare dai cugini rossoneri e dall’Atalanta il vantaggio maturato. Le Vecchia Signora è arrivata a quota 4.498 punti nella Serie A con la formula del girone unico, scavallare soglia 4.500 in casa degli eterni rivali sarebbe soddisfazione doppia.

Infine, le due squadre si affronteranno, anche, per il primato nella graduatoria dei clean sheet. I bianconeri con 16 match a porta inviolata comandano sul resto delle rivali. I nerazzurri a quota 15 seguono a un’incollatura.

Da segnalare che negli ultimi 3 campionati sono comparsi tutti i possibili segni in schedina: il già citato 2 dell’anno scorso, l’1 nel 2016-2017, quindi, l’X nel 2015-2016.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

85 incontri disputati

35 vittorie Inter

27 pareggi

23 vittorie Juventus

133 gol fatti Inter

95 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Juventus 2-0, 33° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Juventus 2-3, 35° giornata 2017/2018