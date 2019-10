Inter, ricordi ancora come si vincono 3 match di fila?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’ultima volta che l’Inter ha vinto 3 match di campionato senza soluzione di continuità era il 2018. Fra la quinta e la settima giornata i nerazzurri racimolarono 9 punti. Anzi, quella serie di successi proseguì fino all’11esimo turno, poi fu la volta dell’Atalanta dell’ex Gasperini e il conteggio fu resettato a quota zero sotto i colpi di Hateboer, Mancini, Djimsiti, Gomez. Inutile il momentaneo 1-1 dell’ormai attaccante del Paris Saint-Germain, Mauro Icardi

Il bilancio dei 46 precedenti Inter-Udinese, com’è intuibile, strizza l’occhio ai calciatori meneghini. I lombardi sono avanti per numero di vittorie, 25-10, e segnature, 82-51.

Ma nell’ultimo quinquennio la sfida s’è fatta incerta: 3 trionfi nerazzurri, 2 affermazioni bianconere, 5 punteggi differenti, 19 gol marcati in totale. Tanto che lo scorso campionato arrivò un 1-0 su calcio di rigore. Mentre nel 2017-2018 si imposero gli ospiti per 3-1.

Chiudiamo con un paio di segnalazioni dalla classifica all time di Serie A con la formula del girone unico.

La Beneamata ha marcato nel massimo campionato 4.898 reti, 2.948 fra le mura di casa, 1.950 in trasferta.

Le Zebrette hanno raggiunto quota 697 punti in trasferta grazie a 172 vittorie e 226 segni X. Quella in programma nella serata di sabato sarà la primissima trasferta di questo torneo. Nei due turni pre sosta nazionali hanno sempre giocato in casa, perdendo col Parma ma… vincendo contro l’altra metà di Milano, quella rossonera.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

46 incontri disputati

25 vittorie Inter

11 pareggi

10 vittorie Udinese

82 gol fatti Inter

51 gol fatti Udinese

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Udinese 6-1, 27° giornata 1950/1951

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Udinese 1-0, 16° giornata 2018/2019