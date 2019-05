Inzaghi e quel record contro la Sampdoria e Giampaolo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Due Giampaolo-Inzaghi, in occasione di altrettanti Sampdoria-Lazio, e due volte c’è scappato il punteggio di 1-2.

Non sembra risentire del fattore trasferta Simone Inzaghi quando è ospite del collega Marco Giampaolo.

La musica non cambia però fra le mura di casa: 3 successi e 1 segno X in campionato.

Fra l’altro l’unica volta di una squadra di Giampaolo a punti coincide con la sfida del girone d’andata, quando al Ferraris di Genova fra blucerchiati e biancocelesti terminò col punteggio di 2-2.

Per gli appassionati di record ricordiamo un Lazio-Sampdoria 7-3 alla 35esima giornata del 2016-2017, col massimo di reti realizzate da una formazione di Inzaghi in Serie A.

TUTTI I PRECEDENTI FRA GIAMPAOLO E INZAGHI IN CAMPIONATO

0 vittorie Giampaolo

1 pareggio

5 vittorie Inzaghi

7 gol fatti squadre di Giampaolo

19 gol fatti squadre di Inzaghi