Inzaghi, il pieno contro Gasperini e l'Atalanta nel 2016/17 e poi stop!

Per la quinta volta Simone Inzaghi si ritrova contro da allenatore Gian Piero Gasperini in casa. Il bilancio fino a questo momento è in perfetta parità con una vittoria a testa e due pareggi. Se prendiamo in esame tutte le partite di campionato, anche quelle in cui Gasp giocava in casa, troviamo il tecnico nerazzurro in vantaggio di una lunghezza. Il fatto curioso è però che Inzaghi ha ottenuto le sue due vittorie nelle prime due sfide dirette giocate nella stagione 2016/17. Da allora in poi non è riuscito più a battere l'avversario e parliamo di sei partite di fila.

Il copione che abbiamo trovato tra Inzaghi e Gasperini si ripete pari pari nei precedenti tra Inzaghi contro l'Atalanta.

Gasperini invece ha un elenco corposo di precedenti contro la Lazio e ci troviamo davanti un panorama che possiamo definire tranquillamente di equilibrio. Gasp è in vantaggio 8 vittorie a 7 nei confronti coi biancazzurri e cercherà, tra le altre cose, di consolidare questa tendenza nel match di stasera.

TUTTI I PRECEDENTI INZAGHI VS GASPERINI (ANDATA E RITORNO)

2 vittorie Inzaghi

3 pareggi

3 vittorie Gasperini

16 gol fatti squadre Inzaghi

18 gol fatti squadre Gasperini

TUTTI I PRECEDENTI INZAGHI VS ATALANTA

2 vittorie Inzaghi

3 pareggi

3 vittorie Atalanta

16 gol fatti squadre Inzaghi

18 gol fatti Atalanta

TUTTI I PRECEDENTI GASPERINI VS LAZIO

8 vittorie Gasperini

6 pareggi

7 vittorie Lazio

30 gol fatti squadre Gasperini

28 gol fatti Lazio