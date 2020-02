vedi letture

Inzaghi senza i marcatori degli ultimi cinque Lazio-Inter?

Dovesse marcare una tripletta come nelle ultime stagioni, l’Inter non solo toccherebbe il traguardo dei 100 gol nell’Olimpico biancoceleste e in Serie A, ma difficilmente tornerebbe dalla trasferta senza punti.

Perché nei 76 precedenti di campionato i padroni di casa solo in tre occasioni hanno segnato un poker di reti agli avversari: 4-2 nel 1934-1935; 4-1 nel 1994-1995; per ultimo, 4-2 nel 2001-2002. Risultato, l’ultimo ricordato, che i tifosi nerazzurri hanno ben impresso nella memoria. Quel giorno, 5 maggio, dissero addio a uno scudetto che alla vigilia del match sembrava già cucito sulle maglie.

Il testa a testa arriva con i due club distanziati da un punto in classifica generale.

I ragazzi di Conte comandano in coabitazione con la Juventus a quota 54. Fuori dal Meazza hanno fatto 29 punti sui 33 disponibili (9V più 2X) e non vanno KO dallo scorso torneo, 19 maggio a Napoli.

L’undici del tecnico Inzaghi segue a una incollatura, 53. Soprattutto in casa sembra un rullo compressore con 30 punti raccolti su 36 (9V più 3X). Senza scordare che ha già messo in riga la Vecchia Signora e che non perde dal 5 maggio, artefice l’Atalanta.

Non solo.

Vincere significherebbe sopravanzare i meneghini in graduatoria, avvantaggiarsi (a seconda del risultato) negli scontri diretti, oltrepassare quota 2.000 punti interni nella classifica all time di Serie A (oggi sono 1.999, frutto di 679 successi e 374 segni X).

All’andata risolse il match D’Ambrosio, colpo di testa al 23’. Il difensore marcò anche nel 2-3 all’ultima giornata del 2017-2018.

Curiosità: i marcatori dei gol biancocelesti negli ultimi 5 Lazio-Inter o giocano all’estero, o si sono ritirati, o saranno ex…

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A)

76 incontri disputati

26 vittorie Lazio

28 pareggi

22 vittorie Inter

103 gol fatti Lazio

97 gol fatti Inter

PRIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Inter 1-1, 4° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Inter 0-3, 10° giornata 2018/2019