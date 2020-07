Juric, l'unica vittoria col Torino valse una salvezza. Longo col Verona...

Moreno Longo e Ivan Juric si affrontano stasera per la prima volta in assoluto almeno nella veste di allenatori. Per due volte però l'attuale tecnico del Toro si è trovato ad affrontare il Verona. Lo ha fatto quando era alla Pro Vercelli in B e non è riuscito ancora a battere i gialloblu. Anche il bilancio di Juric contro il Torino non è positivo, ma almeno il croato una vittoria la può vantare: 21 maggio 2017, Genoa-Torino 2-1. Era la 37esima giornata del campionato 2016/17 e con quell'affermazione i rossoblu conseguirono la salvezza matematica.

TUTTI I PRECEDENTI LONGO VS VERONA

0 vittorie Longo

1 pareggio

1 vittoria Hellas Verona

1 gol fatto squadre Longo

4 gol fatti Hellas Verona

TUTTI I PRECEDENTI JURIC VS TORINO

1 vittoria Juric

1 pareggio

2 vittorie Torino

6 gol fatti squadre Juric

7 gol fatti Torino