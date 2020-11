Juventus-Cagliari 1-1. Ecco perché…

vedi letture

Da quando lo Stadium ha aperto i cancelli, il risultato più ricorrente al termine degli Juventus-Cagliari è l’1-1. Ha fatto capolino in 3 dei 9 match disputati: 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015.

Curiosamente il pareggio con una rete per parte è anche il punteggio che va di moda fra i due club negli scontri diretti in Serie A e a Torino: 9 gettoni presenza dal torneo 1964-1965 in poi, praticamente una sfida ogni quattro.

Proprio 4 sono le vittorie consecutive piazzate dalla Vecchia Signora negli ultimi incroci. Una serie che ha preso il via nell’annata 2016-2017 e che ha eguagliato il primato messo a segno dai bianconeri fra il 1994-1995 e il 1998-1999. Anche allora ci fu un poker di trionfi ma… non consecutivi, poiché nel 1997-1998 i rossoblù militarono in cadetteria.

Fra le mura di casa la squadra di Pirlo ha raccolto 2 vittorie, 1 pareggio, zero sconfitte. Con 1 solo gol incassato (Favilli, Verona) può fregiarsi della difesa interno meno battuta della A. In esterna la compagine di Di Francesco ha messo assieme 1 successo, 1 segno X, 2 battute d’arresto. Tuttavia con 11 marcature al passivo è, dopo il Crotone, la retroguardia più battuta in esterna della A.

Chiudiamo con due numeri dalla classifica all time a girone unico.

Juventus con 4.597 punti guadagnati fino a oggi (1.612 vittorie più 795 pareggi).

Cagliari con 497 punti nelle sole trasferte (114 affermazioni più 214 gare chiuse in parità).

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A)

39 incontri disputati

23 vittorie Juventus

14 pareggi

2 vittorie Cagliari

71 gol fatti Juventus

29 gol fatti Cagliari

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Cagliari 0-0, 2° giornata 1964/1965

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Cagliari 4-0, 18° giornata 2019/2020