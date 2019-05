Juventus e Atalanta, le riprese valgono 42 punti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Assieme sommano 42 punti, che nell’attuale Serie A varrebbero una tranquilla salvezza anticipata.

Juventus e Atalanta, difatti, sono i club che hanno fatto meglio di tutti nel passaggio fra primo e secondo tempo. I bianconeri mettono in mostra un +23 punti, da 66 a 89. I nerazzurri li tallonano da vicino a +19, da 46 a 65.

Quindi in occasione del prossimo Juventus-Atalanta attenzione a cosa accadrà nella ripresa.

I numeri dei precedenti in campionato, 56, sorridono ai padroni di casa che, fra l’altro, vengono da 8 vittorie di fila: dal 2-1 del 2009-2010 (Del Piero, Amoruso, Felipe Melo) al 2-0 del 2017-2018 (Higuain e Matuidi). E proprio il 2-1 e il 2-0 sono, con l’1-0 (ultima comparsa nel 2013-2014, Padoin marcatore), i tre risultati più ricorrenti al termine della sfida. Ciascuno di loro conta 7 caps fino a oggi.

L’ultimo segno 2 in schedina è rappresentato dallo 0-1 del 1989-1990, Caniggia man of the match.

Chiudiamo questa carrellata sul passato ricordando che, fra gare in casa e fuori, la Vecchia Signora contro l’Atalanta ha in corso una serie positiva fatta di 23 successi e 5 segni X.

Serie che però non conteggia gli incroci in Coppa Italia. Perché la prima, grande delusione bianconera di questa stagione è opera proprio degli orobici, che con un secco 3-0 la estromisero dalla coppa nazionale. E anche nel match d’andata il 2-2 finale non racconta appieno le difficoltà incontrate dagli otto volte campioni d’Italia di fila.

Stato di forma.

La squadra di Allegri ha fatto 2 punti nelle ultime tre giornate.

Quella di Gasperini è reduce da 4 vittorie negli ultimi quattro turni e fa punti da 11 gare di fila… ma ieri sera ha perso la finale di Coppa Italia. Chissà che ciò non pesi sulla testa (e sulle gambe) dei giocatori in nerazzurro?

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A)

56 incontri disputati

38 vittorie Juventus

14 pareggi

4 vittorie Atalanta

113 gol fatti Juventus

36 gol fatti Atalanta

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Atalanta 5-0, 17° giornata 1937/1938

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Atalanta 2-0, 26° giornata 2017/2018