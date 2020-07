Juventus-Lazio una sfida che ha perso 15 punti

Doveva essere la sfida scudetto per eccellenza. Doveva. Perché la Lazio non solo s’è allontanata dalla Juventus, ha anche perso la seconda piazza in classifica sorpassata da Inter e Atalanta.

Ma entrambe le squadre dalla ripartenza hanno palesato un vistoso rallentamento rispetto a quanto fatto fino allo scorso mese di marzo.

Nel girone d’andata fra l’ottava e la quattordicesima giornata la Juventus aveva raccolto 17 punti (5V più 2X). La Lazio aveva saputo fare addirittura meglio con 19 (6V più 1X). Dal 27esimo turno i bianconeri hanno raccolto 14 punti (4V più 2X più 1P), mentre la Lazio s’è fermata a quota 7 (2V più 1X più 4P).

Assieme bianconeri (-3) e biancocelesti (-12) hanno perso 15 punti se confrontiamo i due periodi avanti gli scontri diretti dell’Olimpico, allora, e dello Stadium, stavolta.

Da sottolineare come nelle ultime 6 sfide ci sia sempre scappato un vincitore. In 5 circostanze è toccato ai padroni di casa (la più recente per 2-0 la passata stagione), 1 volta hanno esultato i giocatori ospiti (nel 2017-2018 col punteggio di 1-2).

All’andata si imposero i ragazzi di Inzaghi per 3-1.

Al vantaggio di Cristiano Ronaldo al 25’ rispose Luiz Felipe nel recupero della prima frazione. Quindi nella ripresa Milinkovic-Savic al 74’ e Caicedo al 95’ firmarono le altre due reti laziali. E se Szczesny non avesse sventato il rigore di Immobile il successo degli Aquilotti avrebbe potuto essere anche più rotondo.

Chiusura ricordando la sfida nella sfida: Ronaldo vs Immobile.

L’italiano guida la classifica marcatori con 29 centri (a segno in 20 dei 32 match sostenuti), il portoghese segue da vicino con 28 marcature (ha esultato in 22 dei 29 impegni affrontati).

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A)

75 incontri disputati

48 vittorie Juventus

18 pareggi

9 vittorie Lazio

165 gol fatti Juventus

74 gol fatti Lazio

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Lazio 3-1, 34° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Lazio 2-0, 2° giornata 2018/2019