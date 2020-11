L'emorragia di punti di Torino e Sampdoria nei secondi tempi

vedi letture

Una sola vittoria, e per giunta fuori casa, per il Torino in questo inizio di stagione, con cinque sconfitte a completare un panorama non propriamente idilliaco per i granata. La Sampdoria arriva a questo match con due sconfitte consecutive patite nelle ultime due giornate e senza vittorie da tre giornate.

Nove sono le vittorie blucerchiate nel capoluogo piemontese in 55 precedenti. In 31 circostanze si sono imposti i padroni di casa.

Stando ai dati a disposizione alla vigilia di questa nona giornata, Torino e Sampdoria sono le squadre che hanno perso il maggior numero di punti nei secondi tempi in A. Se le partite fossero finite all'intervallo, la Samp avrebbe avuto cinque punti in più in graduatoria. Al Toro, se possibile, è andata ancora peggio con nove punti persi nei secondi 45 minuti.

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO (SERIE A E B)

31 vittorie Torino

15 pareggi

9 vittorie Sampdoria

92 gol fatti Torino

52 gol fatti Sampdoria

LA PRIMA SFIDA A TORINO

1946/1947 Serie A Torino vs Sampdoria 1-1



L'ULTIMA SFIDA A TORINO

2019/2020 Serie A Torino vs Sampdoria 1-3