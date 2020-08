L’Empoli di Aglietti e quello spareggio vinto al 94’

vedi letture

Ad aprire i play-off sarà Chievo-Empoli.

I due scontri diretti in regular season sono terminati col punteggio di 1-1. Alla seconda giornata, al Bentegodi, ad andare in gol furono Dezi al 32’ e Djordjevic al 41’. Un girone più tardi, al Castellani, Tutino al 23’ e Meggiorini al 49’.

Un punteggio, quello con una rete per parte, che con 5 caps (come per lo 0-0) è il più ricorrente al termine dei Chievo-Empoli di campionato.

Così per rintracciare un successo dei veneti dobbiamo andare al 4-0 del 2016-2017: Inglese 22’, Pellissier 40’, Birsa 75’, Cesar 89’. Era la Serie A. Mentre per i toscani finiamo nell’almanacco 1996-1997, 0-1 con Esposito man of the match al 14’. Era questo il primo scontro diretto fra i due club in cadetteria e a Verona.

Da segnalare che 7 degli ultimi incroci con i gialloblù squadra di casa sono terminati col segno X. Un risultato che porterebbe in semifinale i mussi volanti per via del regolamento approntato per i play-off.

In casa la squadra di Aglietti ha fatto 34 punti (10V – 4X – 5P con 29GF e 18GS). Nelle ultime 3 giornate del torneo ha sempre vinto. A riprova di un ottimo stato di forma. In esterna la compagine di Marino ha raccolto 25 punti (7V – 4X – 8P con 21GF e 25GS). Gli spareggi sono arrivati grazie al successo nel derby dell’ultima giornata a Livorno.

Da ricordare che Alfredo Aglietti (oltre ad aver vinto i play-off l’anno scorso con l’Hellas Verona) è un ex.

Ha guidato l’Empoli nelle stagioni 2010-2011 e 2011-2012 per un totale di 67 panchine in cadetteria e uno score di 22 vittorie, 25 pareggi, 20 sconfitte. E proprio con Aglietti gli azzurri affrontarono e vinsero i play-out nell’ultimo anno della sua gestione. Dopo lo 0-0 di Vicenza, a Empoli i padroni di casa andarono sotto per via di una doppietta di Paolucci, quindi Mchedlidze e un rigore di Tavano firmarono il 2-2 prima del… rigore sbagliato da Paolucci a pochi minuti dal fischio finale e del 3-2 di Maccarone al quarto minuto di recupero.

CONFRONTI DIRETTI A VERONA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

17 incontri disputati

4 vittorie ChievoVerona

11 pareggi

2 vittorie Empoli

17 gol fatti ChievoVerona

11 gol fatti Empoli

PRIMA SFIDA A VERONA (SERIE B)

ChievoVerona-Empoli 0-1, 31° giornata 1996/1997

ULTIMA SFIDA A VERONA (SERIE B)

ChievoVerona-Empoli 1-1, 2° giornata 2019/2020