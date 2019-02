L'Inter a caccia di quel primato strappato dalla Juventus

© foto di PhotoViews

61 partite a San Siro tra Inter e Sampdoria con i blucerchiati che si sono imposti solamente in otto circostanze, riuscendo a segnare 55 gol quindi rimanendo sotto la media del gol a partita.

Momento negativo della stagione per i nerazzurri che hanno perso due delle ultime tre partite e che hanno ottenuto un solo successo nelle ultime quattro. Samp invece in serie positiva da sei turni con ben quattro vittorie in questo lasso di tempo.

L'Inter ha perso la leadership nella classifica dei clean sheet (partite chiuse senza subire reti) superata dalla Juventus che è passata a 13 dopo la sfida col Frosinone. Oggi c'è la possibilità di riportarsi in pari, ma sarà un'impresa dura chiudere la porta a chiave a Quagliarella e compagni. Soprattutto perché la Samp è una squadra 'conquista rigori'. Sono 7 i tiri dal dischetto calciati dai blucerchiati, più di ogni altra squadra in A.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO

37 vittorie Inter

16 pareggi

8 vittorie Sampdoria

118 gol fatti Inter

55 gol fatti Sampdoria

LA PRIMA SFIDA A MILANO

1946/1947 Serie A Inter vs Sampdoria 2-1

L'ULTIMA SFIDA A MILANO

2017/2018 Serie A Inter vs Sampdoria 3-2