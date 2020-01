L'Inter senza Ibrahimovic non ha più vinto a Lecce

© foto di Giacomo Morini

Il bilancio della sfida fra salentini e meneghini è senza dubbio a tinte nerazzurre.

L’Inter è davanti per numero di vittorie, 9-3, e gol marcati, 27-11. Mentre i segni X ammontano a 3. Eppure…

Eppure negli ultimi due scontri diretti al Via del Mare i padroni di casa hanno raccolto 4 dei 6 punti in palio.

Il più recente segno 2 in schedina, infatti, è comparso nel 2008-2009, uno 0-3 firmato Ibrahimovic, Figo, Stankovic. Poi ci sono stati l’1-1 del 2010-2011 (Milito e Olivera) e l’1-0 giallorosso del 2011-2012 (Giacomazzi).

Tornando all’attualità, quella di Liverani è l’unica squadra di Serie A con zero vittorie casalinghe. E con 4 punti raccolti fino a oggi è ultima, col Brescia, per rendimento interno. Al contrario la creatura di mister Conte in trasferta ha lasciato per strada solo le briciole, il pareggio di Firenze, e con 25 punti fatti è davanti a tutti per produttività esterna.

Curiosamente le due squadre sono agli antipodi anche in un’altra statistica, quella relativa ai clean sheet. Handanovic ne vanta 7, al vertice della graduatoria in A, Gabriel ne conta solo 1, fanalino di coda della stessa classifica.

Fra l’altro in caso di gol nerazzurro sarebbero 900 quelli subiti dal Lecce in Serie A. Fino a oggi ne ha incassati 358 fra le mura di casa e 541 nelle gite in trasferta.

CONFRONTI DIRETTI A LECCE (SERIE A)

15 incontri disputati

3 vittorie Lecce

3 pareggi

9 vittorie Inter

11 gol fatti Lecce

27 gol fatti Inter

PRIMA SFIDA A LECCE (SERIE A)

Lecce-Inter 0-1, 7° giornata 1985/1986

ULTIMA SFIDA A LECCE (SERIE A)

Lecce-Inter 1-0, 20° giornata 2011/2012