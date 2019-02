L'invidiabile tradizione del Pescara. E poi la Cremonese in trasferta è un disastro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Pescara in casa con la Cremonese può vantare un'ottima tradizione. Gli adriatici si sono imposti 8 volte su 11 partite giocate, tutte in Serie B. Una sola volta i grigiorossi sono riusciti ad espugnare il terreno di gioco degli abruzzesi, esattamente il 13 dicembre 1981 quindi 37 anni fa.

Il Pescara in casa in questa stagione è una macchina da punti: 22 fin qui ottenuti all'Adriatico con 7 vittorie, un pareggio e una sconfitta, meglio ha fatto solo il Brescia con 23 punti. Cremonese invece disastrosa in trasferta. Solo 4 punti ottenuti e un segno zero alla casella vittorie: i lombardi sono gli unici in serie cadetta a non aver mai vinto fuori casa.

TUTTI I PRECEDENTI A PESCARA

8 vittorie Pescara

2 pareggi

1 vittoria Cremonese

14 gol fatti Pescara

5 gol fatti Cremonese

LA PRIMA SFIDA A PESCARA

1942/1943 Serie B Pescara vs Cremonese 3-1

L'ULTIMA SFIDA A PESCARA

2017/2018 Serie B Pescara vs Cremonese 0-0