La cooperativa del gol targata Napoli e le 25 reti (in 8 gare) rifilate ai sardi

Tre vittorie e una sconfitta in quattro partite. Il campionato del Napoli è iniziato in maniera tutto sommato positiva e finora senza pareggi. Il Cagliari dal canto suo, dopo aver subito due sconfitte nelle prime due giornate ha infilato un paio di successi di fila che hanno riportato i sardi in posizione più consone di classifica.

Il Napoli ha una tradizione nettamente favorevole in casa contro i rossoblu. 37 partite giocate e solamente quattro sconfitte patite. Per trovare l'ultima dobbiamo ritornare indietro al 26 agosto 2007, prima giornata di campionato (0-2, gol di Matri e Foggia su rigore). Il Cagliari prende gol ininterrottamente da otto trasferte in Campania. E tra l'altro ne ha presi anche tanti in questo frangente: 25, con una media superiore alle tre a gara.

Un bel collettivo è quello che si ritrova Carlo Ancelotti. In queste quattro giornate il Napoli è riuscito a mandare a segno la bellezza di otto giocatori diversi ed è primo assoluto in questa particolare graduatoria.

TUTTI I PRECEDENTI A NAPOLI (SERIE A E B)

23 vittorie Napoli

10 pareggi

4 vittorie Cagliari

62 gol fatti Napoli

27 gol fatti Cagliari

LA PRIMA SFIDA A NAPOLI

1963/1964 Serie B Napoli vs Cagliari 2-1

L'ULTIMA SFIDA A NAPOLI

2018/2019 Serie A Napoli vs Cagliari 2-1