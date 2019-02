La facilità del Palermo di trovare soluzioni offensive diverse. La Cremonese sa tenere imbattuta la propria porta

© foto di Federico Gaetano

Dodici volte la Cremonese ha ospitato il Palermo e solo in due circostanze i rosanero hanno saputo violare il campo dei grigiorossi. E' successo per la prima volta il 5 febbraio 1938 (1-2) e la seconda e ultima volta...il 12 novembre 2017, ovvero la scorsa stagione (sempre 1-2 il punteggio).

Tra i precedenti è stata conteggiata anche la vittoria della Cremonese ottenuta il 24 gennaio 1943 benché il Palermo in quel campionato fu escluso a seguito dello sbarco anglo-americano in Italia (eravamo in piena seconda guerra mondiale).

La Cremonese è la squadra leader in B nella classifica del 'Clean sheet'. Per nove volte i grigiorossi hanno chiuso una partita senza subire reti. Il Palermo invece è la formazione che ha mandato a segno in maggior numero di giocatori diversi, 14, e ha il maggior contributo di gol dalla panchina (6 reti da calciatori entrati a partita in corso).

TUTTI I PRECEDENTI A CREMONA

4 vittorie Cremonese

6 pareggi

2 vittorie Palermo

17 gol fatti Cremonese

12 gol fatti Palermo

LA PRIMA SFIDA A CREMONA

1930/1931 Serie B Cremonese vs Palermo 0-0

L'ULTIMA SFIDA A CREMONA

2017/2018 Serie B Cremonese vs Palermo 1-2