© foto di Federico De Luca

28 partite disputate all'Olimpico tra Lazio e Parma e sono solo 4 i successi ottenuti dai ducali (contro i 15 biancocelesti). Ultima affermazione degli emiliani datata 23 settembre 2009 (1-2). Dopo quell'incontro da registrare cinque vittorie consecutive per la Lazio e nel corso dell'ultimo match c'è stata anche la vittoria col maggior scarto dei capitolini: 4-0. Il Lazio-Parma con più reti invece c'è stato il 4 ottobre 1992: gara finita 5-2 con un Signori super, autore di una tripletta.

Particolarità che riguarda il Parma. La formazione ducale è quella tra tutte le squadre di Serie A che ha peggiorato maggiormente il proprio rendimento nei secondi tempi. Se le partite fossero finite al 45', i ducali avrebbero ben 11 punti in più in classifica e sarebbero stati dunque in corsa per un posto in Europa League.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA (SERIE A E B)

15 vittorie Lazio

9 pareggi

4 vittorie Parma

41 gol fatti Lazio

21 gol fatti Parma

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1961/1962 Serie B Lazio vs Parma 3-0

L'ULTIMA SFIDA A ROMA

2014/2015 Serie A Lazio vs Parma 4-0