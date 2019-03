La partita di Ivan Fatic

© foto di Federico De Luca

Torna a distanza di qualche anno Parma-Genoa.

Fra Serie A (12) e cadetteria (8) quello di sabato sarà il 21esimo scontro diretto con i ducali padroni di casa.

I numeri dei precedenti incontri disputati sorridono ai gialloblù avanti per vittorie, 8-2, e gol fatti, 21-13. Ma a colpire è la quantità di pareggi fino a oggi andati in scena, ben 10. In concreto un match ogni due. Non a caso il risultato più ricorrente è il pareggio ad occhiali, vale a dire lo 0-0, comparso per 6 volte, la più recente nel 2012-2013.

Fra i match da ricordare c’è quello del 2009-2010, quando alla 34esima giornata i rossoblù si imposero per 3-2. Fra l’altro con un man of the match davvero particolare. Quell’Ivan Fatic che segnò in quella occasione il primo, poi rimasto unico, gol della sua avventura italiana. Un’avventura passata attraverso i colori di Inter, Vicenza, Salernitana, Cesena, Chievo, Empoli, Hellas, Lecce e, per l’appunto, Genoa.

CONFRONTI DIRETTI A PARMA (SERIE A E SERIE B)

20 incontri disputati

8 vittorie Parma

10 pareggi

2 vittorie Genoa

21 gol fatti Parma

13 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A PARMA (SERIE A)

Parma-Genoa 2-1, 28° giornata 1990/1991

ULTIMA SFIDA A PARMA (SERIE A)

Parma-Genoa 1-2, 6° giornata 2014/2015