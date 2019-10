La tradizione dice...Spal! La dolcissima Befana di Immobile e della Lazio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Spal si presenta a questo appuntamento valido per la terza giornata del campionato di Serie A essendo ancora a zero punti in classifica. Quella di Ferrara è una delle cinque squadre ancora ferme al palo della massima serie. La Lazio invece ha cominciato il campionato andando a vincere nettamente in casa della Sampdoria e pareggiando il derby con la Roma cogliendo la bellezza di quattro legni nel corso dell'intera gara.

Tra Spal e Lazio a Ferrara la tradizione dice...Spal. Si parte da un bilancio di 9 vittorie a 5 e di 29 gol fatti a 21 entrambi per la formazione di casa. L'affermazione più squillante è però di marca laziale ed è anche piuttosto recente: il 5-2 ottenuto il 6 gennaio 2018, con uno scatenato Immobile, autore di un poker. Una Befana amara per la Spal e dolcissima per il centravanti biancoceleste e la sua squadra.

Un pareggio tra Spal e Lazio? In Serie B bisogna tornare al 1982 per trovarne uno, mentre per la A...l'ultimo è datato 20 dicembre 1959! Un 1-1 firmato Tozzi per la Lazio e Mazzei per la Spal. Parliamo in pratica di 60 anni fa.

TUTTI I PRECEDENTI A FERRARA (SERIE A E B)

9 vittorie Spal

4 pareggi

5 vittorie Lazio

29 gol fatti Spal

21 gol fatti Lazio

LA PRIMA SFIDA A FERRARA

1951/1952 Serie A Spal vs Lazio 4-0

L'ULTIMA SFIDA A FERRARA

2018/2019 Serie A Spal vs Lazio 1-0