Le 'fortune' del Torino costruite su due pilastri. La Lazio...

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Benché il Torino sia ancora in vantaggio in fatto di vittorie contro la Lazio, il risultato ritardatario tra queste due squadre in Piemonte è proprio la vittoria granata. Un ritardo relativo, perché l'ultimo successo del Toro non è che sia così datato: Torino-Lazio 1-0 dell'8 dicembre 2013.

Lo scorso turno di campionato il Toro ha visto interrompersi ad Empoli una serie positiva che durava da otto turni (quattro pareggi e quattro vittorie). La Lazio non ha saputo reggere l'urto della competizione in campionato, però si è aggiudicata la possibilità di disputare la prossima Europa League, imponendosi in Coppa Italia.

Due dati importanti per la squadra allenata da Mazzarri. Il primo è che la rimonta fatta in classifica dai piemontesi è passata indubbiamente dalla regolazione della fase difensiva: 15 'clean sheet' (partite chiuse senza prendere gol) sono un numero considerevole che pone il Torino al terzo posto di questa graduatoria. La seconda è che viene fuori alla distanza: nei secondi tempi ha guadagnato dieci punti rispetto alla fine dei primi 45 minuti.

TUTTE LE SFIDE A TORINO

27 vittorie Torino

23 pareggi

13 vittorie Lazio

95 gol fatti Torino

70 gol fatti Lazio

LA PRIMA SFIDA A TORINO

1929/1930 Serie A Torino vs Lazio 1-0

L'ULTIMA SFIDA A TORINO

2017/2018 Serie A Torino vs Lazio 0-1