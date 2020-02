vedi letture

Le statistiche – Diavoletti tabù per gli Stregoni. E se a Chiavari finisse 0-0…

Al Comunale di Chiavari Diavoletti e Stregoni si sono affrontati in una sola occasione.

Correva la stagione 2016-2017 e alla nona giornata andò in scena uno scoppiettante 3-2. Ceravolo firmò una doppietta per gli ospiti fra il 12’ e il 20’. Tremolada dimezzò lo svantaggio dei locali al 29’. Quindi Sini al 43’ e Caputo, dopo l’intervallo, al 61’ pareggiarono e ribaltarono il risultato.

Un match quello appena ricordato in cui i gol furono segnati in tutti i modi possibili: di piede, di testa, su calcio piazzato (l’1-2 di Tremolada arrivò su punizione).

Se allarghiamo la nostra indagine sui precedenti fra le due compagini osservando anche le sfide a campi invertiti, scopriamo che mai i sanniti hanno raccolto l’intera posta in palio. Neppure quando hanno giocato al Vigorito. Perché in Campania rintracciamo 2 segni X: ad occhiali, vale a dire 0-0, nel 2016-2017, 1-1 (Kragl al 20’, Sernicola all’83’) qualche mese fa in occasione del girone d’andata.

Insomma i liguri sono vera e propria squadra tabù per i campani.

La compagine di mister Inzaghi ha in corso una serie positiva lunga 15 turni, 12 vittorie più 3 pareggi, per un totale di 39 punti raccolti. In pratica 16 punti in più di quelli accumulati nello stesso arco temporale dalla formazione del tecnico Boscaglia, 23 per via di 6 successi, 5 segni X, 4 sconfitte.

I biancocelesti in casa (6V – 4X – 1P) mettono in mostra la difesa meno perforata, 5 reti al passivo (come il Benevento). I giallorossi in trasferta (7V – 3X – 1P) rispondono col portiere meno battuto, 8 gol incassati.

A riprova della solidità difensiva delle due squadre ci sono poi il primo, per il Benevento, e il terzo, per l’Entella, posto nella classifica per clean sheet della Serie B: rispettivamente 14 e 9 gare a porta inviolata.

CONFRONTI DIRETTI A CHIAVARI (SERIE B)

1 incontro disputato

1 vittoria Virtus Entella

0 pareggi

0 vittorie Benevento

3 gol fatti Virtus Entella

2 gol fatti Benevento

PRIMA E ULTIMA SFIDA A CHIAVARI (SERIE B)

Virtus Entella-Benevento 3-2, 9° giornata 2016/2017