Le statistiche – Juventus da 51 anni senza vittorie in casa Spal

Otto scudetti senza soluzione di continuità, eppure a Ferrara mai un successo!

Da quando la Spal è tornata a calcare i campi della Serie A, nelle sfide casalinghe contro la Juventus ha raccolto 4 dei 6 punti in palio. Due stagioni fa ci scappò il pareggio ad occhiali, vale a scrivere lo 0-0. Lo scorso campionato ecco un successo biancazzurro per 2-1.

Così per rintracciare un segno 2 in schedina, complice la militanza degli spallini nelle serie minori, dobbiamo andare al campionato 1967-1968, quando la Vecchia Signora si impose per 1-0 con rete di Zigoni al 9’ del primo tempo. Era il 12 maggio e da allora sono trascorsi 18.914 giorni. O se preferiamo: 51 anni, 9 mesi, 11 giorni.

Curiosità: ad allenare quella Spal c’era Francesco Petagna, nonno di quell’Andrea che prima di volare a Napoli proverà a far di tutto per salvare i ferraresi dalla retrocessione in cadetteria.

I ragazzi di Di Biagio, subentrato a Semplici un paio di settimane fa, vengono da 4 KO senza soluzione di continuità. È la peggior striscia stagionale. Al Mazza hanno raccolto fino adesso 8 punti (2V – 2X – 7P con 10GF e 18GS). Un bottino che in fatto di punti li piazza davanti solo al Brescia e che per marcature li vede in fondo alla classifica.

A riprova dell’avversione al gol che sembrano provare spallini, ricordiamo che, fra le venti di Serie A, quella di Ferrara è l’unica squadra priva di marcatori subentrati dalla panchina a match in corso di svolgimento.

La Vecchia Signora viene dal successo, con qualche mugugno dei tifosi, sul Brescia. In esterna conta 23 punti (7V – 2X – 3P con 17GF e 13GS), ma nelle ultime 2 gite ha rimediato altrettanti KO per 1-2 (a Napoli e Verona). Tuttavia fa gol da 21 turni e un certo CR7 potrebbe voler fare 11 match di fila a segno.

CONFRONTI DIRETTI A FERRARA (SERIE A)

18 incontri disputati

2 vittorie Spal

7 pareggi

9 vittorie Juventus

16 gol fatti Spal

29 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A FERRARA (SERIE A)

Spal-Juventus 0-1, 20° giornata 1951/1952

ULTIMA SFIDA A FERRARA (SERIE A)

Spal-Juventus 2-1, 32° giornata 2018/2019