vedi letture

Le statistiche - Napoli a Brescia per le 300 vittorie esterne in A

Quando ha vinto in Serie A il Brescia lo ha fatto 4 volte su 7 col punteggio di 2-1. L’ultima fu nel 1997-1998: Bellucci per gli ospiti al 56’, Adani al 57’ e Neri all’81’ per i locali.

Quando ha vinto in Serie A il Napoli lo ha fatto 4 volte su 7 con il punteggio di 1-0. L’ultima fu nel 2010-2011: Lavezzi man of the match al 76’.

Il bilancio dei precedenti Brescia-Napoli nel massimo torneo italiano, come emerge dalle parole già spese nelle righe sopra, è in equilibrio. E lo certificano anche i tre risultati più recenti. In sequenza, infatti, sono usciti in schedina l’1, il pareggio, il 2.

E la storia non cambia se aggiungiamo le statistiche prodotte dagli scontri diretti in cadetteria, ben 9 fra gli anni Quaranta e l’inizio dei Duemila: 3 successi per parte, altrettanti segni X, 12 gol marcati da entrambi i club.

L’attuale stato di forma, però, dà per favoriti i campani.

La squadra di Gattuso viene dalla vittoria di Cagliari e lontano da casa ha fatto 19 punti (5V – 4X – 3P). Soprattutto con 22 marcature mette in mostra il terzo attacco esterno più prolifico.

Quella di Lopez è reduce dal KO a Torino contro la Juventus (dove ha perso anche Ayé per squalifica). Nelle ultime 8 giornate ha raccolto zero vittorie. Al Rigamonti conta 6 punti (1V – 3X – 8P). Più di ogni altra cosa pesano le 23 reti incassate, nessuno ha fatto peggio fra le mura amiche.

Terminiamo ricordando che le Rondinelle non hanno ancora segnato nei minuti di recupero dei due tempi (dato che le accomuna all’Hellas Verona), mentre il Napoli andrà in Lombardia con la possibilità di centrare il successo numero 300 nelle trasferte di Serie A con la formula del girone unico, oggi è fermo a quota 299.

CONFRONTI DIRETTI A BRESCIA (SERIE A E SERIE B)

27 incontri disputati

10 vittorie Brescia

7 pareggi

10 vittorie Napoli

29 gol fatti Brescia

28 gol fatti Napoli

PRIMA SFIDA A BRESCIA (SERIE A)

Brescia-Napoli 2-1, 19° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A BRESCIA (SERIE A)

Brescia-Napoli 0-1, 9° giornata 2010/2011