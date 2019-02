Lecce alla ricerca di un'impresa avvenuta una sola volta...

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un solo successo ottenuto dal Lecce sul campo del Venezia ed è risalente al 29 settembre 1996 (0-1). E una sola volta sul terreno dei lagunari abbiamo registrato uno 0-0 il 2 aprile 2000.

Il Lecce è la squadra che ha fatto più punti in trasferta fra tutte le compagini di Serie B, 18 per la precisione, dopo il Palermo che è a 21. Ha perso in tre circostanze su 11 partite giocate fuori casa.

Il Lecce ha al suo attivo un solo gol realizzato da giocatori

entrati a partita in corso, peggior compagine della cadetteria in questa speciale classifica insieme al Padova. I giallorossi non sono messi bene neanche in tema rigori a favore: solo uno (a fronte di ben 4 contro), così come Palermo, Salernitana ed Ascoli.

TUTTI I PRECEDENTI A VENEZIA (SERIE A, B E C)

6 vittorie Venezia

7 pareggi

1 vittoria Lecce

21 gol fatti Venezia

13 gol fatti Lecce

LA PRIMA SFIDA A VENEZIA

1929/1930 Serie B Venezia vs Lecce 3-1

L'ULTIMA SFIDA A VENEZIA

2002/2003 Serie B Venezia vs Lecce 2-2