Lecce, col Brescia meglio giocare in trasferta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È il pareggio ad occhiali, vale a dire lo 0-0, il risultato più ricorrente al termine dei Brescia-Lecce di campionato.

Fino a oggi ha fatto la sua comparsa per 4 volte, la più recente nella cadetteria 2007-2008.

In Serie A questo incrocio fra club mancava dal torneo 2010-2011. Allora, 27esimo turno, finì 2-2: Caracciolo al 16’, Zoboli al 18’, Corvia al 31’, Munari al 70’.

A colpire è però un altro dato che emerge dai 6 precedenti nel massimo torneo nostrano: dopo il successo dei padroni di casa per 3-2 nel 1997-1998 (Adani al 10’, Palmieri al 24’, Rossi al 34’, autorete di Cyprien al 36’, Kozminski al 63’) il Lecce ha sempre raccolto punti nelle trasferte in terra lombarda.

I giallorossi, infatti, vantano 2 vittorie e 3 segni X.

Nel 2003-2004 fu 1-2, Chevanton e Cassetti per gli ospiti, Baggio per i locali.

Nel 2004-2005 fu 0-1, Konan a vestire i pani del man of the match.

Le rondinelle hanno ritrovato, con Balotelli, quel successo che mancava dalla quarta giornata. Soprattutto vincendo in casa della Spal hanno interrotto una serie di ben 6 sconfitte di fila.

I lupi hanno ripreso, nel secondo tempo, una partita che il Genoa conduceva per 2-0 all’intervallo. Il pari ha permesso di allungare a 3 la serie di partite a punti.

Attenzione… lontano da casa la pattuglia di mister Liverani ha raccolto 11 dei 15 punti che mostra in classifica, un bottino che in una graduatoria costruita con i soli risultati esterni varrebbe la nona piazza a ridosso delle big del campionato.

E a Brescia, almeno in A, la tradizione è favorevole…

CONFRONTI DIRETTI A BRESCIA (SERIE A E SERIE B)

20 incontri disputati

8 vittorie Brescia

8 pareggi

4 vittorie Lecce

24 gol fatti Brescia

18 gol fatti Lecce

PRIMA SFIDA A BRESCIA (SERIE A)

Brescia-Lecce 3-2, 24° giornata 1997/1998

ULTIMA SFIDA A BRESCIA (SERIE A)

Brescia-Lecce 2-2, 27° giornata 2010/2011