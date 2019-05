Lecce, l'unica vittoria contro lo Spezia è degli anni Trenta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Solamente una volta il Lecce ha battuto lo Spezia in Puglia.

Fu all’esordio del campionato 1930-1931, quando i giallorossi si imposero col punteggio di 4-2: doppietta di Gravisi, reti di Valente e Benatti per i padroni di casa, Zunino e Devoto per gli ospiti.

Dopo questo testa a testa ecco 3 pareggi, il più recente nel 2007-2008 in occasione dell’ultimo testa a testa, e 1 vittoria ospite.

All’andata, in Liguria, fu 1-1 con le firme di Ricci (su calcio di rigore al 13’) e Scavone (di testa al 68’).

Al Giardiniero – Via del Mare i salentini (12V – 4X – 1P, 36GF e 14GS) hanno in corso una striscia di 8 successi senza soluzione di continuità. In tutto il torneo gli uomini di Liverani hanno patito un solo KO davanti ai propri tifosi. Avvenne il 21 ottobre 2018 contro il Palermo. Guarda casa la squadra contro cui correranno alla distanza per la promozione in Serie A.

L’undici di Marino non coglie i tre punti in trasferta (4V – 4X – 9P, 21GF e 26GS) dal 16 marzo scorso, 3-2 a Benevento, poi ecco succedersi 2 sconfitte e il 2-2 a Palermo.

CONFRONTI DIRETTI A LECCE (SERIE B)

6 incontri disputati

1 vittoria Lecce

3 pareggi

2 vittorie Spezia

8 gol fatti Lecce

9 gol fatti Spezia

PRIMA SFIDA A LECCE (SERIE B)

Lecce-Spezia 0-2, 6° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A LECCE (SERIE B)

Lecce-Spezia 2-2, 9° giornata 2007/2008