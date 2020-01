Napoli-Inter 4-1, poi nerazzurri sempre a punti fuori casa

© foto di Insidefoto/Image Sport

L’Inter di mister Conte avrà un bel po’ di tabù da sfatare nel primo match dell’anno.

Tanto per cominciare evitare la partenza del 2019, quando in casa e col Sassuolo non andò oltre lo 0-0. Quindi ritrovare quel successo che a Napoli e in Serie A le manca dal 1997-1998, un 2-0 firmato Galante e Turrini (autorete). Infine, tornare a marcare nel primo tempo dei match in casa azzurra, evento che non si verifica dal 2013-2014.

Magari, aggiungiamo noi, con un subentrato dalla panchina… già, perché nonostante l’ottimo percorso fatto fino ad ora dai nerazzurri, c’è una classifica che non li vede comparire: è quella dei gol segnati con i subentrati, un dato che accomuna i meneghini alla Spal.

Il bilancio totale e la tradizione recente dei Napoli-Inter sorridono ai campani. Il club di Gattuso è avanti per numero di vittorie, 37-17, e gol marcati, 95-70. Inoltre fa punti senza soluzione di continuità da 13 sfide, 9 vittorie più 4 pareggi.

Il Napoli in casa ha raccolto per il momento la pochezza di 11 punti (3V – 2X – 3P; 10GF/8GS). Ma nell’ultimo impegno dello scorso anno, la trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo, ha ritrovato quella vittoria che mancava dall’ottava giornata.

Al contrario l’Inter da trasferta è il club top della A 2019-2020 con 22 punti (7V – 1X – 0P; 19GF/8GS) e mette in mostra il secondo miglior attacco e la seconda difesa meno battuta. In generale viene da 10 impegni OK e ha chiuso l’anno col 4-0 sul Genoa.

Chiudiamo ricordando che l’ultima sconfitta esterna della Beneamata coincide con l’ultimo Napoli-Inter di campionato; che gli azzurri nella classifica perpetua di Serie A con la formula del girone unico hanno raggiunto quota 2.997 punti.

CONFRONTI DIRETTI A NAPOLI (SERIE A)

73 incontri disputati

37 vittorie Napoli

19 pareggi

17 vittorie Inter

95 gol fatti Napoli

70 gol fatti Inter

PRIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Inter 3-1, 29° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Inter 4-1, 37° giornata 2018/2019