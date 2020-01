Napoli tabù Sarri. Gattuso tabù Juventus.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per 101 volte a punti in 114 panchine di Serie A. Con uno score di 79 vittorie più 22 segni X. Mentre i KO ammontano a 13.

È questo il bilancio del Maurizio Sarri mister del Napoli fra i campionati 2015-2016 e 2017-2018. Annate in cui i partenopei sono arrivati a un passo dal conquistare il terzo scudetto della loro storia, a quasi vent’anni di distanza dal secondo titolo.

Stavolta, come già accaduto qualche mese fa, il tecnico toscano sarà però avversario.

Il bilancio dei testa a testa fra Sarri e il Napoli, 4 match fra Serie A e cadetteria, sorride all’attuale mister della Juventus: 2 successi e 2 pareggi.

Così come positivo è il rendiconto degli incroci col collega Ivan Gattuso: 1 pareggio, in occasione di un Milan-Napoli, e un successo, al termine di un Palermo-Empoli.

Per Gattuso la Vecchia Signora risulta invece un vero e proprio tabù. In campionato soltanto KO, 3 su 3. Poi ci sono le finali perse di Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Tutti match in cui il campione del mondo a Germania 2006 sedeva sulla panchina rossonera.

TUTTI I PRECEDENTI FRA GATTUSO E SARRI IN CAMPIONATO

0 vittorie Gattuso

1 pareggio

1 vittoria Sarri

1 gol fatto squadre di Gattuso

2 gol fatti squadre di Sarri

TUTTI I PRECEDENTI FRA GATTUSO E LA JUVENTUS IN CAMPIONATO

0 vittorie Gattuso

0 pareggi

3 vittorie Juventus

2 gol fatti squadre di Gattuso

7 gol fatti Juventus

TUTTI I PRECEDENTI FRA SARRI E IL NAPOLI IN CAMPIONATO

2 vittorie Sarri

2 pareggi

0 vittorie Napoli

12 gol fatti squadre di Sarri

9 gol fatti Napoli