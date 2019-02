Nei Di Carlo-Di Francesco vince chi segna 3 gol

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chi ha avuto la meglio nei Di Carlo-Di Francesco l’ha fatto sempre marcando 3 reti. E’ accaduto in occasione di Livorno-Sassuolo del 2013-2014, 3-1. E’ successo in Cesena-Sassuolo del 2014-2015, 2-3.

Insomma i precedenti fra gli attuali tecnici di Chievo e Roma, col gialloblù padrone di casa, hanno riservato agli spettatori ben 9 gol, per una media di 4,5 reti a match.

Se allarghiamo la nostra ricerca, invertendo i campi da gioco, troviamo anche il primo e unico pareggio: Sassuolo-Cesena 1-1 ancora nel 2014-2015.

Ecco quindi spiegato un bilancio degli scontri diretti in perfetto equilibrio sul fronte dei risultati, 1 vittoria per parte, e con Di Carlo in vantaggio di una lunghezza su Di Francesco per quanto riguarda le marcature, 6-5.

