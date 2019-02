Chievo-Roma comincerà da un 4-4

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nonostante i 26 punti che le separano in classifica, Chievo e Roma presentano lo stesso numero di clean sheet.

Per 4 volte la porta gialloblù è rimasta inviolata: Empoli alla terza giornata, Napoli alla 13esima, Spal alla 16esima, infine, Frosinone alla 19esima.

In 4 gare la difesa giallorossa non ha incassato gol: Torino nel primo turno, Frosinone nel sesto, Empoli nell’ottavo, quindi, Parma al 19esimo.

Insomma, dall’avvio del girone di ritorno Sorrentino e Olsen hanno sempre dovuto raccogliere almeno un pallone nella rete alle loro spalle. Non a caso quella dei clivensi è la peggior retroguardia del campionato con già 44 gol incassati (media 2 a match), mentre quella capitolina si piazza 13esima con ben 30 reti subite (anno scorso furono 28 in tutto il torneo).

A far sorridere i portieri (un po’ meno i tifosi) sarà una curiosità che emerge dai 16 precedenti in Serie A: 1 su 4 finisce per 0-0. E dal torneo 2011-2012 il punteggio ad occhiali si ripresenta ogni 3 stagioni. Ma essendo andato in scena l’anno scorso…. dovrebbe essere una sfida da tripla in schedina.

Perché?

Semplice rispondere: dopo gli 0-0 sono arrivati un successo romanista nel 2003-2004, uno clivense nel 2012-2013, un pareggio nel 2015-2016. Non resta quindi che aggiornare gli almanacchi col risultato del prossimo Chievo-Roma dopo il pareggio a porte inviolate del 2017-2018.

Chiudiamo ricordando che all’andata fu 2-2. Se piovessero altre quattro marcature Chievo-Roma taglierebbe quota 50 gol in Serie A.

CONFRONTI DIRETTI A VERONA (SERIE A)

16 incontri disputati

1 vittoria ChievoVerona

9 pareggi

6 vittorie Roma

17 gol fatti ChievoVerona

29 gol fatti Roma

PRIMA SFIDA A VERONA (SERIE A)

ChievoVerona-Roma 0-3, 16° giornata 2001/2002

ULTIMA SFIDA A VERONA (SERIE A)

ChievoVerona-Roma 0-0, 16° giornata 2017/2018