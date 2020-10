Pandev gol e poi un bel salto indietro agli anni 50: il Genoa a Verona...

Due vittorie su tre gare giocate (anche se una a tavolino contro la Roma) e una sconfitta. Il Verona ha iniziato così questo campionato di Serie A. Il Genoa ha una vittoria, una sconfitta e una partita rinviata nel suo ruolino di marcia.

In Veneto la formazione rossoblu non ha una grande tradizione: solo tre vittorie su trenta partite giocate in casa del Verona tra A e B. Ultima affermazione però non molto lontana nel tempo perché è stata ottenuta il 4 dicembre 2017 (0-1, gol di Pandev).Gli altri due successi invece ci riportano agli anni Cinquanta dello scorso secolo. Oltre a questo c'è da dire anche che i gialloblu hanno ottenuto due vittorie nelle due partite interne giocate in questo campionato 20/21.

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A E B)

13 vittorie Verona

14 pareggi

3 vittorie Genoa

41 gol fatti Verona

23 gol fatti Genoa

LA PRIMA SFIDA A VERONA

1951/1952 Serie B Verona vs Genoa 0-0

L'ULTIMA SFIDA A VERONA

2019/2020 Serie A Verona vs Genoa 2-1