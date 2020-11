Per Maran e Giampaolo due serie opposte cominciate nel 15/16

Otto scontri diretti, tutti in Serie A, fra Rolando Maran, Genoa, e Marco Giampaolo, Torino. Il bilancio vede il rossoblù leggermente in vantaggio sul fronte dei successi, 3-2, mentre in fatto di gol regna l’equilibrio, 10-10.

Tre i segni X comparsi fino a oggi.

Fra le mura di casa Maran s’è imposto sempre in occasione di ChievoVerona-Sampdoria, 2-1 sia nel 2016-2017 che nel 2017-2018.

Il vantaggio il tecnico originario di Trento l’ha però costruito in trasferta. In particolare grazie all’1-3 in Empoli-ChievoVerona 2015-2016 e all’1-1 in Sampdoria-ChievoVerona 2016-2017. Due risultati utili che hanno annullato la doppia vittoria di Giampaolo in Sampdoria-ChievoVerona 4-1 2017-2018 e Sampdoria-Cagliari 1-0 2018-2019.

Da sottolineare come gli ultimi scontri in campionato fra i due coach siano andati in scena proprio nel 2018-2019: 4 punti raccolti dalla squadre di Giampaolo e una media inglese perfetta con successo casalingo e pareggio esterno.

Concludiamo ricordando che Maran non batte il Torino dal torneo 2015-2016, annata in cui arrivò anche l’ultimo KO in ordine di tempo per Giampaolo contro il Genoa.

TUTTI I PRECEDENTI FRA MARAN E GIAMPAOLO IN CAMPIONATO

3 vittorie Maran

3 pareggi

2 vittorie Giampaolo

10 gol fatti squadre di Maran

10 gol fatti squadre di Giampaolo

TUTTI I PRECEDENTI FRA MARAN E IL TORINO IN CAMPIONATO

4 vittorie Maran

10 pareggi

6 vittorie Torino

15 gol fatti squadre di Maran

19 gol fatti Torino

TUTTI I PRECEDENTI FRA GIAMPAOLO E IL GENOA IN CAMPIONATO

6 vittorie Giampaolo

3 pareggi

6 vittorie Genoa

12 gol fatti squadre di Giampaolo

14 gol fatti Genoa