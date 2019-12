© foto di www.imagephotoagency.it

A distanza di quasi quindici anni torna il derby regionale fra Brescia e Atalanta.

L’ultima volta andò in scena nella cadetteria 2005-2006. Alla 17esima giornata terminò con il successo per 1-0 delle Rondinelle. Man of the match l’attuale vice-allenatore del Sassuolo, Possanzini.

In Serie A il precedente più recente è del 2004-2005 quando al 31esimo turno arrivò un altro 1-0. Un successo costruito sull’asse Vonlanthen-Di Biagio. Il colombiano naturalizzato svizzero, infatti, si procurò il calcio di rigore che l’ex mister della Nazionale Under 21 trasformò nei minuti di recupero della gara.

Per rintracciare un segno 2 in schedina dobbiamo andare allo 0-3 nella A 2000-2001. Un incrocio giocato di lunedì e sul neutro di Reggio Emilia. Ganz all’11’ e al 63’, Morfeo al 44’ i bomber di quella giornata.

Dando uno sguardo alla situazione attuale delle due squadre dobbiamo sottolineare come il Brescia sia ancora a zero vittorie casalinghe (sabato, saranno trascorsi 3.165 giorni da Brescia-Bologna 3-1 del 2 aprile 2011, ultimo trionfo casalingo nel massimo campionato), mentre l’Atalanta non ha per il momento conosciuto battute d’arresto lontano dal proprio impianto (serie avviata dopo il Torino-Atalanta 2-0 del 2018-2019).

Inoltre quella di Grosso è la terza difesa più battuta del torneo, mentre l’attacco di Gasperini è il più prolifico.

Eppure… le Rondinelle vantano già 3 clean sheet contro le 2 gare a porta inviolata della Dea.

CONFRONTI DIRETTI A BRESCIA (SERIE A E SERIE B)

25 incontri disputati

15 vittorie Brescia

7 pareggi

3 vittorie Atalanta

34 gol fatti Brescia

18 gol fatti Atalanta

PRIMA SFIDA A BRESCIA (SERIE A)

Brescia-Atalanta 4-1, 38° giornata 1946/1947

ULTIMA SFIDA A BRESCIA (SERIE A)

Brescia-Atalanta 1-0, 31° giornata 2004/2005