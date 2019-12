Prima in A fra D’Aversa e Corini. Ma in cadetteria...

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Domenica pomeriggio andrà in scena il primo scontro diretto in Serie A fra i tecnici Roberto D’Aversa, Parma, ed Eugenio Corini, Brescia.

I due erano già stati avversari nella stagione 2017-2018, ma allenavano in cadetteria. D’Aversa già vestiva il gialloblù emiliano. Corini sempre l’azzurro, ma del Novara. Fu 3-0 al Tardini e 0-1 al Piola.

Molti di più, al contrario, i precedenti fra mister e club prossimi avversari.

D’Aversa ha incrociato uomini e schemi con le Rondinelle già 5 volte. Guidando il Parma ha sempre perso. L’unico successo risale al 2014-2015, quando il tecnico originario di Stoccarda sedeva sul ponte di comando alla Virtus Lanciano. È reduce da 3 KO senza soluzione di continuità.

Corini, invece, è ancora alla ricerca del primo trionfo contro i Ducali. Dopo il pareggio in occasione del primo faccia a faccia, col ChievoVerona nel torneo 2012-2013, ecco ben 4 sconfitte di fila.

TUTTI I PRECEDENTI FRA D’AVERSA E CORINI IN CAMPIONATO

2 vittorie D’Aversa

0 pareggi

0 vittorie Corini

4 gol fatti squadre di D’Aversa

0 gol fatti squadre di Corini

TUTTI I PRECEDENTI FRA D’AVERSA E IL BRESCIA IN CAMPIONATO

1 vittoria D’Aversa

1 pareggio

3 vittorie Brescia

5 gol fatti squadre di D’Aversa

6 gol fatti Brescia

TUTTI I PRECEDENTI FRA CORINI E IL PARMA IN CAMPIONATO

0 vittorie Corini

1 pareggio

4 vittorie Parma

4 gol fatti squadre di Corini

10 gol fatti Parma