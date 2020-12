Primo Spezia-Genoa in A, ma fra cadetteria e Serie C...

Terzo derby stagionale per il Genoa dopo quelli contro la Sampdoria in campionato (1-1 alla sesta giornata) e Coppa Italia (3-1 nel quarto turno eliminatorio). Avversario quello Spezia mai incrociato in Serie A ma che fra cadetteria e Serie C…

Perché il primissimo Spezia-Genoa per un campionato professionistico moderno andò in scena a metà degli anni Trenta del secolo scorso. Raccontano le cronache dei quotidiani che il 13 gennaio 1935 terminò col punteggio di 1-2. Al gol di Sabatini per gli spezzini rispose una doppietta di Scategni per i genoani. Si trattava del girone A di Serie B.

Successivamente gli altri 3 incroci che fanno curriculum.

Nel 1970-1971 e nel 2005-2006 in C, prima un segno 2 in schedina, 0-1 con Cini man of the match, quindi il successo dei locali 2-0, con due centri di Guidetti.

Nel 2006-2007 in B l’ultimo faccia a faccia, affermazione degli ospiti per 2-1: Do Prado da un lato, Criscito e Di Vaio dall’altro.

Entrambe le squadre nelle ultime due giornate hanno tenuto un percorso simile. Lo Spezia ha prima fatto 2-2 nell’esordio del Picco in Serie A e poi perso in casa dell’Inter. Il Genoa ha pareggiato per 2-2 col Milan al Ferraris e poi è andato KO a Benevento.

Curiosità: i rossoblù con le neo-promosse 2020-2021 hanno per il momento un bilancio in equilibrio: successo col Crotone alla prima giornata (unica vittoria in questa A) e sconfitta con i sanniti all’ultima.

Attenzione ai calci di rigore.

Il Genoa, come il Napoli, attende ancora il primo a proprio favore. Lo Spezia, come la Sampdoria, è squadra che ne ha subiti più di tutti 5.

CONFRONTI DIRETTI A LA SPEZIA (SERIE B E SERIE C)

4 incontri disputati

1 vittoria Spezia

0 pareggi

3 vittorie Genoa

4 gol fatti Spezia

5 gol fatti Genoa