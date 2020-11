Qual è la miglior difesa della Serie A? Domenica sera la risposta

vedi letture

Quella che chiuderà il palinsesto della settima giornata di Serie A rappresenterà la sfida fra le due migliori difese in questo primo scorcio di campionato.

Donnarumma e compagni, infatti, hanno incassato per il momento 5 gol. Ma due sono arrivati dagli undici metri. Silvestri e soci hanno fatto ancora meglio, fermandosi a quota 3.

Non solo.

Se diamo uno sguardo ai clean sheet, vale a dire le gare chiuse senza incassare reti al passivo, il computo è di 3-3. I rossoneri ci sono riusciti nei primi tre turni contro Bologna, Crotone e Spezia. I gialloblù ci sono riusciti sfidando Roma, Udinese e Genoa.

Quello del Meazza sarà, anche, il trentesimo scontro diretto con il Diavolo padrone di casa e in campionato. Ventotto sono andati in scena in Serie A, uno in cadetteria. Il bilancio, ovviamente, sorride ai lombardi che hanno sempre raccolto punti: 17 successi più 12 segni X.

Possibile record sul fronte delle marcature.

Il Milan ne ha fatte 50 in totale, ma 2 in Serie B. Pertanto nel massimo campionato Ibrahimovic e compagni sono fermi a quota 48. Il primo a marcare agli scaligeri fu Fontana il 4 maggio 1958. L’ultimo Calhanoglu lo scorso 2 febbraio.

E due o più segnature, nella storia dei Milan-Verona, i meneghini sono riusciti a farle in 15 dei 29 precedenti incontri disputati.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A E SERIE B)

29 incontri disputati

17 vittorie Milan

12 pareggi

0 vittorie Hellas Verona

50 gol fatti Milan

20 gol fatti Hellas Verona

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Hellas Verona 2-0, 31° giornata 1957/1958

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Hellas Verona 1-1, 22° giornata 2019/2020