Quando i gol di Maradona decidevano le sfide fra Napoli e Roma

Non sarà un Napoli-Roma come gli altri 73 disputati in Serie A. Perché sullo stadio San Paolo graverà la pesantezza della notizia giunta ieri pomeriggio dall’Argentina.

Un sfida, quella contro i giallorossi, che Maradona nel suo periodo italiano ha giocato per 12 volte in campionato, fra match in casa e in trasferta. E sulla quale ha messo 5 firme, 4 su calcio di rigore.

Non solo.

Perché tutte le volte che il numero 10 ha marcato, il suo Napoli ha poi raccolto punti: 1-1 nel 1985-1986 in casa; 1-0 nel 1986-1987 all’Olimpico; per ultimo, i 3 centri nel doppio scontro diretto dell’annata 1989-1990, nell’1-1 in esterna e nel 3-1 (doppietta) interno.

Un’eredità pesante ma che gli azzurri dovranno cercare di onorare al meglio.

Anche per cancellare lo stop dello scorso weekend contro il Milan e le successive polemiche.

Il bilancio degli scontri diretti pende dalla parte dei campani: 32-19 in fatto di vittorie, mentre i segni X ammontano a 22, 98-75 sul fronte dei gol marcati (meno due dalla vetta 100).

Ma nel nuovo millennio, dalla stagione 2000-2001 per intenderci, il rendiconto è equilibrio: 5 successi azzurri, 4 pareggi, 5 affermazioni giallorosse, 20 marcature per i partenopei, 22 per i capitolini. Inoltre i punteggi più ricorrenti di questi 14 scontri diretti chiamano in causa tutti e tre i possibili segni in schedina: il 2-0, il 2-2, l’1-3 sono comparsi, infatti, tutti in 2 circostanze.

Pertanto il vantaggio del Napoli nel derby del Sole è figlio degli incroci fra il 1929-1930 e il 1997-1998.

CONFRONTI DIRETTI A NAPOLI (SERIE A)

73 incontri disputati

32 vittorie Napoli

22 pareggi

19 vittorie Roma

98 gol fatti Napoli

74 gol fatti Roma

PRIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Roma 1-1, 23° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Roma 2-1, 30° giornata 2019/2020