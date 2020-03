Quel gol che fa la differenza tra Roma e Cagliari. Digiuno rossoblu da paura

vedi letture

Prosegue il digiuno di vittorie del Cagliari. E' vero, gli isolani non sono scesi in campo lo scorso weekend, ma mancano l'appuntamento con il successo ormai da tanto tempo. L'ultimo successo risale al 2 dicembre 2019, ovvero il 4-3 rifilato alla Sampdoria. Parliamo di due mesi e mezzo fa e di un digiuno lungo dieci gare. La Roma invece si è risbloccata nel corso dell'ultima giornata perché veniva da un pareggio e tre sconfitte.

Equilibrio quasi assoluto nelle partite tra Cagliari e Roma giocate in Sardegna. Con i numeri pressoché uguali, a fare la differenza per il momento è un solo gol in più realizzato dai capitolini (56 contro 55). Il risultato più frequente è l'1-0 per il Cagliari che si è verificato 6 volte su 39 match, quindi ha un'incidenza relativa. A favore della Roma c'è anche un successo a tavolino ottenuto nel settembre 2012, a causa dell'inagibilità dell'impianto di Is Arenas.

TUTTI I PRECEDENTI A CAGLIARI

14 vittorie Cagliari

11 pareggi

14 vittorie Roma

55 gol fatti Cagliari

56 gol fatti Roma

LA PRIMA SFIDA A CAGLIARI

1964/1965 Serie A Cagliari vs Roma 1-0

L'ULTIMA SFIDA A CAGLIARI

2018/2019 Serie A Cagliari vs Roma 2-2