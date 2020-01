Quella fra Conte e Gasperini... è sfida fra due ex nerazzurri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Conte ha guidato l’Atalanta nella stagione 2009-2010. Un totale di 13 panchine in campionato per 3 vittorie, 4 pareggi, 6 sconfitte e la media di 1 punto/match. Gian Piero Gasperini ha diretto l’Inter nel campionato 2011-2012. Solamente 3 gare con zero successi, 1 segno X, 2 battute d’arresto e una media di 0,3 punti/match.

Quella del Meazza sarà quindi sfida fra due ex nerazzurri, per Conte quello orobico, per Gasperini quello meneghino.

Fra i due tecnici rintracciamo, Serie A più cadetteria, già 4 scontri diretti. Dopo la vittoria dell’atalantino nel 2006-2007, Genoa-Arezzo 3-0, ecco succedersi 3 successi per l’interista senza soluzione di continuità: Palermo-Juventus 0-1 nel 2012-2013; Genoa-Juventus 0-1 e Juventus-Genoa 2-0 nel 2013-2014.

Pertanto cercasi ancora il primo pareggio…

Molti di più i testa a testa mister-squadra.

L’allenatore nato a Lecce è sempre andato a punti contro la Dea (8 su 8). Anzi, nel massimo campionato ha un parziale di 6-0 in fatto di trionfi. Quello originario di Grugliasco ha un bilancio negativo nelle sfide con la Beneamata. Per di più proprio guidando l’Atalanta ha incassato la peggior sconfitta dall’Inter, un 1-7 nel 2016-2017 che ha superato il precedente record negativo di 0-5 fissato col Genoa 2009-2010.

Tuttavia negli ultimi 3 incroci Gasperini ha sempre rubato punti all’Inter.

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E GASPERINI IN CAMPIONATO

3 vittorie Conte

0 pareggi

1 vittoria Gasperini

4 gol fatti squadre di Conte

3 gol fatti squadre di Gasperini

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E L’ATALANTA IN CAMPIONATO

7 vittorie Conte

1 pareggio

0 vittorie Atalanta

15 gol fatti squadre di Conte

2 gol fatti Atalanta

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E L’ INTER IN CAMPIONATO

5 vittorie Gasperini

5 pareggi

9 vittorie Inter

15 gol fatti squadre di Gasperini

31 gol fatti Inter