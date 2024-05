Conte prima scelta del Napoli, ma spera di diventare un'idea del Milan: le ultime

vedi letture

Antonio Conte è pronto a tornare in pista. Dopo un anno fermo, dall'addio al Tottenham di fine marzo 2023 ad oggi, l'allenatore salentino si prepara al ritorno in panchina. Ma da dove ripartirà? In prima fila c’è il Napoli, alle prese con una vera e propria rifondazione al termine di una stagione fallimentare. Aurelio De Laurentiis da tempo corteggia Antonio Conte, ma quest'ultimo sembra prendere tempo.

Stando a quanto riferito da La Stampa oggi in edicola, il fatto che l'ex Juventus e Inter non abbia ancora deciso è legato al Milan. Conte guarda con attenzione alle prossime mosse del club meneghino, con la speranza di diventare presto un'idea concreta. Il casting rossonero è aperto e i tifosi invocano a gran voce il tecnico capace di vincere 5 campionati con Juve, Chelsea e Inter. Curiosamente proprio Stefano Pioli, ormai ex tecnico dei rossoneri, potrebbe finire a Napoli se dovesse saltare l’ingaggio di Conte o al Bologna in caso di partenza di Thiago Motta.

A ottobre scorso, nell'ultima intervista rilasciata, Conte si è era espresso così sul suo futuro a 'Belve': "Ho fatto tanto, ma certamente non sono sazio. Vorrei trovare una situazione in cui posso continuare a scrivere la storia. Vedremo le opportunità. Il sogno? Me lo tengo per me. I matrimoni si fanno sempre in due quindi può darsi che un allenatore abbia un desiderio e se lo tenga per tutta la carriera. Ho lavorato a Torino e a Milano. Piazze come Roma e Napoli vorrei viverle, per la passione che trasmettono. Quali dovrebbero essere le condizioni? Un progetto che mi dia la possibilità di competere per vincere. Prendere una squadra in corsa? No perché sono situazioni già create".