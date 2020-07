Quello zero che mantiene solo l'Udinese. Cagliari e un mese senza vittoria

Sabato 27 giugno. E' quella la data dell'ultima vittoria conseguita in campionato da parte del Cagliari. Da allora ad oggi, visto il calendario pazzo, sono state giocate altre sette partite dai sardi, senza che siano arrivati i tre punti (4 pareggi, 3 sconfitte). L'Udinese è invece la squadra che, a sorpresa, ha rinviato la festa scudetto della Juventus, battendola al Friuli.

Nelle ultime cinque partite giocate a Cagliari, quattro volte hanno vinto i sardi e una sola volta (la scorsa stagione) l'Udinese. Il pareggio è il risultato che manca da più tempo: ultimo lo 0-0 del 25 settembre 2011.

L'Udinese mantiene la propria leadership nella classifica dei clean sheet, ovvero le partite terminate senza subire reti: per 12 volte i friulani hanno sbarrato la propria porta. Ma i bianconeri sono ultimi per numero di marcatori diversi mandati a rete: solo 9 (come la Sampdoria). Per la squadra allenata da Gotti persiste lo zero alla casella rigori fischiati a favore. E' inutile dire che l'Udinese è l'unica compagine della A ferma al palo.

TUTTI I PRECEDENTI A CAGLIARI (SERIE A E B)

12 vittorie Cagliari

9 pareggi

8 vittorie Udinese

39 gol fatti Cagliari

32 gol fatti Udinese

LA PRIMA SFIDA A CAGLIARI

1931/1932 Serie B Cagliari vs Udinese 0-0

L'ULTIMA SFIDA A CAGLIARI

2018/2019 Serie A Cagliari vs Udinese 1-2